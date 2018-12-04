Посол США объявила Польшу «бастионом защиты» от России

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Варшаву «бастионом», защищающим регион «от российской агрессии», передает РИА «Новости».

По ее словам, Польша играет важнейшую роль для безопасности США и глобальной стратегии президента Дональда Трампа.

Он добавила, что Россия «не откажется от провокаций, а значит Польша должна оставаться фундаментом стабильности региона».

Ранее сообщалось, что Госдеп задумался о продаже Польше 20 ракетных систем на $655 млн.