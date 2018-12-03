Песков рассказал, как шерпы за полчаса согласовали декларацию G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время лекции перед студентами МГИМО рассказал, что декларация саммита G20 была согласована лишь в последние полчаса, передает РИА «Новости».
По его словам, когда лидеры шли на последнюю сессию саммита, документ все еще согласовывался.
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«Шерпам пришлось изрядно попотеть, текст документа был согласован буквально в последние 30 минут», — сказал Песков.
Саммит лидеров стран G20 проходил с 30 ноября по 1 декабря в столице Аргентины Буэнос-Айресе.