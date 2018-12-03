Трамп высказался об инаугурации президента Мексики

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Президент США поздравил в своем твиттере Андреса Мануэля Лопеса Обрадора со вступлением в должность президента Мексики.

Американский лидер подчеркнул, что Обрадор одержал «огромную политическую победу» на президентских выборах в Мексике. Также он отметил, что в поддержку нового главы Мексики высказалась большая часть «мексиканского народа».

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«Мы будем работать вместе в течение многих лет!», — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что лидеры США, Канады и Мексики подписали новое торговое соглашение.