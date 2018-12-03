Песков рассказал, какой спорщик из Путина
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что с российским лидером «безумно тяжело» спорить. Слова Пескова передает ТАСС.
Песков заверил, что в плане «экспертной подготовки» Путин может «дать фору кому угодно».
«С ним спорить всегда безумно тяжело», — сказал пресс-секретарь.
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Он отметил, что Путин «утаптывает моментально» своих оппонентов, однако подчеркнул, что делает это «аргументированно».
Песков добавил, что самым «опасным» в своей работе считает искажение слов президента.
«Как мне кажется, даже из-за обилия «пурги» я этого не делаю», — выразил надежду Песков.
Ранее Путин заявлял, что Песков «иногда несет пургу».