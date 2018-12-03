Трамп выступил против смягчения наказания для своего экс-юриста

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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере написал, что его бывший адвокат Майкл Коэн заслуживает полного тюремного срока, поскольку он соврал, чтобы добиться смягчения наказания.

По его словам, Коэн выдумывает истории, чтобы добиться выгодной для себя сделки со следствием, которая и так уже предусматривает сокращенный срок.

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«Майкл Коэн просит суд не приговаривать его к тюремному заключению. Вы хотите сказать, что он может совершать все ужасные вещи, которые не имеют отношения к Трампу, связанные с махинациями, большими кредитами, такси и тому подобным, и не отбыть длительный тюремный срок?», — написал Трамп.

По его мнению, поскольку Коэн соврал ради сделки со следствием, он должен получить полный срок.

Ранее Трамп признался в любви к фермерам США.