МИД анонсировал переговоры США и России по Афганистану

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Специальные представители России и США по Афганистану обсудят в Москве в пятницу, 7 декабря, содействие запуску диалога между афганскими властями и талибами. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел (МИД) России.

Отмечается, что директор Второго департамента Азии МИД России и спецпредставитель президента России Замир Кабулов проведет встречу со своим американским коллегой Залмаем Халилзадом. Также в этот день американского дипломата примет заместитель главы российского МИДа Игорь Моргулов.

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«Основным вопросом предстоящих консультаций станет обсуждение возможностей российско-американского взаимодействия на афганском направлении, прежде всего, в вопросах оказания содействия запуску прямого диалога о мире между противоборствующими в Афганистане сторонами», — говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что Халилзад намерен посетить Россию.

«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.