AP: Трамп познал дзэн на саммите G20

<img src="//img.gazeta.ru/files3/769/12078769/upload-RTS289OV-pic905-895x505-30463.jpg">

Прошедший саммит G20 в Аргентине показал, что такой лидер, как президент США Дональд Трамп, обладает сдержанностью, а его мировые партнеры готовы принять такое необычное для него поведение, пишет агентство Associated Press.

За два года президентства Дональда Трампа в его зарубежных поездках если и было что-то неизменное, то это наполненные драмой отношения. Он посещал международные форумы, разрушая давние союзы и нарушая долгосрочную американскую стратегию, говорится в материале. Однако в этот раз на саммите G20 в Аргентине Трамп удачно вписался среди своих глобальных партнеров, отмечает агентство.

Реклама

За два дня саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе Трамп смог достичь «прекращения огня» в торговой войне с Китаем, подписать трехстороннее соглашение с Мексикой и Канадой. Он приятельски относился к своим традиционным союзникам и избегал противоречивых лидеров, отмечает AP. А после сообщений о смерти Джорджа Буша-старшего, американский лидер отдал дань уважения и отменил итоговую пресс-конференцию на G20.

В целом, поездка Трампа — зачастую недисциплинированного лидера — стала своеобразным моментом «дзэн», отмечается в материале. Публичные и частные контакты с мировыми лидерами в течение 48 часов в Аргентине продемонстрировали, что Трамп обладает способностью к сдержанности. И другие мировые лидеры, со своей стороны, продемонстрировали принятие необычного стиля Трампа.