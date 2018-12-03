В Кремле объяснили «дружеское рукопожатие» Путина и саудовского принца
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий в связи с дружеским рукопожатием, которым Владимир Путин обменялся с саудовским принцем Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом, передает ТАСС.
По словам пресс-секретаря, такое приветствие объясняется хорошими личными отношениями лидеров.
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«Они (отношения. — Газета.Ru) являются залогом достаточно эффективного взаимодействия на взаимовыгодной основе», — сказал Песков.
Он добавил, что других лидеров российский президент приветствовал так же.
Ранее сообщалось, что Путин и наследный принц обменялись рукопожатиями и кратко пообщались «с улыбкой на лице». После фотосъемки он отправились в зал заседания.