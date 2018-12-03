WSJ рассказала о наращивании влияния России в Латинской Америке в ущерб США

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Россия пытается нарастить влияние в Латинской Америке, пишет The Wall Street Journal.

WSJ пишет, что Москва таким образом ставит своей целью «дестабилизировать институты демократии». Газета отмечает обеспокоенность Запада эскалацией конфликта России и Украины в ноябре, когда задержали украинских моряков и корабли. Издание добавляет, что Москва предприняла подобную «атаку», несмотря на договор 2003 года, который допускает свободное перемещение украинских кораблей через Керченский пролив.

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WSJ пишет, что таким образом российский президент Владимир Путин стремится укрепить свою власть. Его амбиции не ограничиваются Европой и Ближним Востоком, добавляет газета.

В материале отмечается, что «крадущееся вмешательство Москвы» на территории Латинской Америки может нанести «ущерб интересам США путем дестабилизации свободной демократии». Газета поясняет, что отказ президента США Дональда Трампа от встречи с российским лидером на саммите G20 послал правильный сигнал «о неодобрении» действий Москвы. Однако и этого мало, и необходима более энергичная политика США, поясняет издание.

Ушедший в отставку месяц назад глава Южного командования США, адмирал Курт У. Тидд отметил, что на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле «расширенный портовый и логистический доступ» позволяет России осуществить «постоянное и пагубное присутствие», в том числе регулярный сбор данных морской разведки и ознакомление с расстановкой сил в Западном полушарии.

Как отмечает WSJ со ссылкой на источник, Россия также пытается увеличить свое влияние и в Гватемале. Источник в правительстве Гватемалы рассказал газете, что Москва стремится нарастить влияние, предлагая «оружие, оборудование, обучение и технологии».

Кроме того, в октябре в России заявили о возможности создания военной базы на Кубе, добавляет газета. По словам американского адмирала Тидда, это может в конечном итоге превратиться в «критическую угрозу».