Для согласования итогового коммюнике G20 пришлось избежать слов-табу

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Из-за требований США и Китая остальным делегатам на саммите G20 в Буэнос-Айресе пришлось отказаться от «слов-табу», которые раньше всегда использовались в итоговом коммюнике на саммитах «Большой двадцатки» и «Большой семерки», передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Ряд слов, которые мы всегда использовали в коммюнике саммитов G7 и G20, стали своего рода табу. Это американские табу и китайские табу», — сказал европейский чиновник в разгар переговоров на G20.

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Первое из слов-табу — это «протекционизм», которые не одобрили американские делегаты. Администрация США стала остро реагировать на критику после того, как американский президент Дональд Трамп ввел пошлины не только на $250 млрд китайских товаров, но и на импорт стали и алюминия в отношении своих европейских партнеров, говорится в материале. В результате этих усилий впервые с 2008 года, когда прошел первый саммит «двадцатки», итоговое коммюнике не содержало пункта об обязательствах по борьбе с протекционизмом.

«Была попытка со стороны многих других стран заставить Соединенные Штаты взять на себя определенные обязательства в отношении многосторонней [торговой] системы», — сказал один высокопоставленный американский чиновник.

А Китай, в свою очередь, решительно выступал против включения призывов к «справедливой торговой практике», сообщили делегаты G20 агентству.