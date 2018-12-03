Песков ответил на вопрос об обсуждении на G20 визита Путина в США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о контактах Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на G20. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, пресс-секретаря спросили, обсуждали ли главы государств возможность визита российского лидера в Соединенные Штаты.

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«Нет, не обсуждалась», - сказал Песков.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров призвал не гадать, когда пройдет следующая встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.