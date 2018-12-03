В Кремле прокомментировали возможность телефонного разговора Путина с Порошенко

https://www.gazeta.ru/politics/news/2018/12/02/n_12363889.shtml

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности телефонного разговора Владимира Путина и его украинского коллеги Петра Порошенко, передает РИА «Новости».

По его словам, до сих пор лидеры стран не обсуждали инцидент в Керченском проливе.

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«…насколько мне известно, в грядущие дни, такого разговора не планируется», — сказал Песков.

Ранее Порошенко пожаловался Франции на отказ Путина говорить по телефону.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.