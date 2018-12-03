В Раде допустили новую провокацию властей Украины ради продления военного положения
Депутат украинской Рады Евгений Мураев допустил еще одну провокацию, которая даст возможность президенту страны Петру Порошенко увеличить длительность военного положения. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канале.
По словам депутата, попасть во второй тур выборов Порошенко будет легче, если в регионах страны, где у него низкий рейтинг, будет действовать военное положение.
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«…я опасаюсь того, что будет организована еще одна какая-то провокация, которая позволит ему (Порошенко. — Газета.Ru) продлить военное положение на территории, которая ему электорально нелояльна», — сказал Мураев.
Ранее Мураев заявил, что другие страны стали хуже относиться к Украине из-за президента страны Петра Порошенко.