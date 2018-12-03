В Раде допустили новую провокацию властей Украины ради продления военного положения

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Депутат украинской Рады Евгений Мураев допустил еще одну провокацию, которая даст возможность президенту страны Петру Порошенко увеличить длительность военного положения. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канале.

По словам депутата, попасть во второй тур выборов Порошенко будет легче, если в регионах страны, где у него низкий рейтинг, будет действовать военное положение.

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«…я опасаюсь того, что будет организована еще одна какая-то провокация, которая позволит ему (Порошенко. — Газета.Ru) продлить военное положение на территории, которая ему электорально нелояльна», — сказал Мураев.

Ранее Мураев заявил, что другие страны стали хуже относиться к Украине из-за президента страны Петра Порошенко.