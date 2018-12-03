В книге рекордов Гиннеса признали Севастополь российским

В сертификате Книги рекордов Гиннеса появилась информация о том, что Севастополь является российским городом. Об этом сообщается на сайте Guinness World Records.

Как отмечается, запись появилась после того, как Александр Бендиков установил в Севастополе мировой рекорд по балансированию предметов.

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Уточняется, что Бендиков побил свой собственные рекорд, удержав на одном гвозде еще 349 гвоздей.

Ранее украинский чиновник выступил с картой с российским Крымом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.