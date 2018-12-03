Япония выразила Китаю протест из-за деятельности в спорном районе

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Япония выразила Китаю протест в связи с разработкой газовых месторождений в спорном районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Японии Есихидэ Сугу.

Как отмечается, китайская сторона в одностороннем порядке возобновила свою деятельность в районе Восточно-китайского моря.

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«Эти действия полностью противоречат позиции Японии. Вызывает крайнее сожаление тот факт, что Китай продолжает разработку в одностороннем порядке. Нами был заявлен протест», — заявил Суга.

Уточняется, что в 2008 году Япония и Китай подписали соглашение о совместной разработке газовых полей в Восточно-китайском море. Однако переговоры по нему были заморожены в 2010 году после того, как японская береговая охрана задержала китайский рыболовецкий траулер в районе островов Сенкаку, которые являются спорной территорией.

Подчеркивается, что после этого инцидента японские власти неоднократно подозревали Китай в ведении односторонней разработки газовых месторождений, несмотря на действующие соглашения между странами.

Ранее СМИ сообщили, что Китай и Япония пообещали укрепить связи на «переломном этапе истории».