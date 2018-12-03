Москва и Токио назначили спецпредставителей по мирному договору
Российский замминистра иностранных дел Игорь Моргулов и его японский коллега Такэо Мори стали спецпредставителями лидеров России и Японии на переговорах по заключению мирного договора, передает РИА «Новости».
По данным агентства, об этом заявили в пресс-службе МИД Японии.
Реклама
Как отмечается, эти назначения были подтверждены на встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на G20.
Ранее Абэ заявил о намерении тщательно обсудить мирный договор с Россией.