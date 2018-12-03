Косачев усомнился в работоспособности формата G20

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал G20 «саммитом двусторонок». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, страны Запада не готовы обсуждать глобальные правила на условиях равенства мировых держав.

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Он также добавил, что президент России Владимир Путин провел дипломатические успешные встречи на G20.

Однако, Косачев подчеркнул, что работоспособность саммита в таком формате вызывает вопросы.

Ранее Путин прокомментировал итоговую декларацию G20.