Президент Нигерии отреагировал на информацию о своем двойнике

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари прокомментировал информацию о том, что вместо него на встрече в Польше выступал его двойник. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На моей встрече с нигерийцами в Польше был вопрос, был я клонирован или нет. Невежественные слухи не вызывают удивления», — сказал Бухари.

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По его словам, в 2017 году некоторые люди решили, что он умер.

Он также добавил, что тогда находился в отпуске из-за болезни.

В 2016 году сообщалось, что Бухари подтвердил коррумпированность Нигерии.