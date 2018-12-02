Трамп поздравил евреев с Ханукой
Президент США Дональд Трамп поздравил еврейский народ с Ханукой, передает РИА «Новости» со ссылкой на распространенное заявление.
Трамп отметил, что иудеи продолжают сталкиваться с различными формами насилия по всему миру.
«Меланья и я посылаем наши самые теплые пожелания нашим еврейским братьям и сестрам в США, в Израиле и по всему миру в праздновании Хануки», — говорится в заявлении.
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Он также вспомнил жертв стрельбы в синагоге в Питтсбурге.
27 октября неизвестный открыл стрельбу в синагоге «Древо жизни» в пригороде Питтсбурга. Жертвами атаки стали 11 человек.