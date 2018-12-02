Словакия заявила о готовности ко всем сценариям по Украине

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Премьер Словакии Петер Пеллегрини заявил, что обеспокоен ситуацией, возникшей на Украине после инцидента в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

В то же время он добавил, что Братислава готова ко всем сценариям ее развития.

По его словам, все органы безопасности республики постоянно следят за ситуацией и готовы принять адекватные меры.

Ранее президент Украины Петр Порошенко пожаловался на отказ президента России Владимира Путина говорить по телефону после задержания кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.