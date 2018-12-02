Порошенко пожаловался Франции на отказ Путина говорить по телефону

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Президент Украины Петр Порошенко дал интервью France24, в котором снова рассказал об отказе президента России Владимира Путина говорить по телефону после задержания кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

По словам украинского лидера, его российский коллега по-прежнему не ответил на запрос провести прямой телефонный разговор. Он отметил, что украинская сторона предложила провести подобную беседу в любом формате — от двустороннего, до нормандского, с привлечением партнеров из США.

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Он также назвал действия Путина «абсолютно непредсказуемыми» и сказал, что «как и весь мир» не готов предугадывать их. Порошенко обвинил власти России в полном отказе от переговоров по телефону.

Ранее Путин заявил, что ему сложно общаться с Порошенко.