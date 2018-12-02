Захарова ответила на слова Порошенко о «планах» России относительно Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского лидера Петра Порошенко о «планах» России относительно Мариуполя и Бердянска.

«После того, как Порошенко заявил о том, что «Россия якобы намеревается захватить Мариуполь и Бердянск», можно с уверенностью сказать, перефразируя его же изречение: это именно Россия защищает Европу от «варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом», — написала она.

Ранее заместитель председателя Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что президент Украины Петр Порошенко, который обвинил Россию в планах по захвату Бердянска и Мариуполя, испытывает проблемы с подбором слов для выражения мнимой «агрессии» со стороны России.