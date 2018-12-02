Лавров призвал не загадывать дату следующей встречи Путина и Трампа
Глава МИД России Сергей Лавров призвал не гадать, когда пройдет следующая встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА «Новости».
«Даже не буду загадывать», — ответил Лавров.
Он также рассказал, что удовлетворен принятием итоговой декларации на саммите G20.
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По словам министра, итоговый вариант декларации — это намного лучше, чем ничего, однако в нем оказались сглажены многие острые углы.
Ранее Сергей Лавров обратил внимание на совпадение по времени инцидента в Керченском проливе и саммита «Большой двадцатки».