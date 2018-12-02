Лавров увидел связь между инцидентом в Керченском проливе и G20

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на совпадение по времени инцидента в Керченском проливе и саммита «Большой двадцатки», на котором президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что не является сторонником теории заговора и «конспирологических измышлений». Однако в последнее время на мировой арене участились случаи, когда накануне значимых событий происходит какая-то провокация.

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«Сейчас, почти уже выйдя из Евросоюза, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй требует от Брюсселя изменить в еще более худшую сторону политику на российском направлении», — подчеркнул Лавров.

Дипломат добавил, что адекватность некоторых западных политиков вызывает вопросы.

«Мы уже хорошо знаем наших партнеров. Их адекватность в контексте решения актуальных, серьезных задач вызывает огромные вопросы. Есть настоящие, невымышленные угрозы, борьба с ними нисколько не выигрывает, когда эта задача приносится в жертву конъюнктурным, геополитическим соображениям», — заключил Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на аргументы России по Керченскому проливу сложно возразить.