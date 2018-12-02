Ушаков рассказал о попытках США объяснить России заявления Трампа в твиттере
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что США пытались связаться с российской стороной, чтобы дополнить заявления американского президента Дональда Трампа в твиттере. Об этом сообщает РИА «Новости».
Перед началом саммита «большой двадцатки» в Аргентине Трамп неожиданно отменил уже подтвержденную встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Сам Трамп объяснил свои действия реакцией на инцидент в Керченском проливе.
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«Как вы знаете, сначала было сообщение от Трампа в ходе полета в Буэнос-Айрес. А потом, насколько мне известно, американская сторона пыталась связаться с нашими коллегами по телефону и дополнить то, что заявил Трамп в Twitter», — рассказал Ушаков в эфире телеканала «Россия 1».