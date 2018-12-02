В МИД пояснили слова Путина о въезде украинцев в Россию

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В МИД России объяснили заявление главы государства Владимира Путина о том, что российская сторона не станет вводить ограничения на въезд для граждан Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статс-секретаря, замминистра иностранных дел Григория Карасина.

Путин ранее заявил, что Россия пойдет на «либерализацию» пребывания украинских граждан на территории страны. По словам дипломата, таким образом Москва показывает «добрые намерения» в отношении соседей. Речь идет о том, чтобы облегчить процедуру въезда и получения вида на жительство.

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«Это уже неоднократно заявлялось президентом. Это просто показывает добрые намерения России по отношению к гражданам соседней, дружественной нам Украины в отличие от того, что делает нынешняя киевская власть», — подчеркнул Карасин.

Ранее в СПЧ оценили инициативу о запрете въезда россиянкам на Украину.