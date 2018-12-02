Стало известно, где похоронят Буша-старшего

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Бывшего лидера США Джорджа Буша-старшего похоронят на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

«Президент Буш будет похоронен на участке его семьи рядом со зданием библиотеки», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, в этом месте также покоится его супруга Барбара Буш и их дочь Робин.

Ранее сообщалось, что посольство России в США приспустило флаг в связи со смертью Буша-старшего.