Стало известно, где похоронят Буша-старшего
Бывшего лидера США Джорджа Буша-старшего похоронят на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
«Президент Буш будет похоронен на участке его семьи рядом со зданием библиотеки», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, в этом месте также покоится его супруга Барбара Буш и их дочь Робин.
Ранее сообщалось, что посольство России в США приспустило флаг в связи со смертью Буша-старшего.