Путин: на аргументы России по Керченскому проливу сложно возразить

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Президент России Владимир Путин заявил, что зарубежным лидерам сложно возразить на аргументы российской стороны по инциденту в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он обсудил с иностранными лидерами на G20 хронологию развития ситуации.

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Он также добавил, что его коллеги спокойно отреагировали на это обсуждение.

Однако, Путин не уточнил, удалось ли ему убедить иностранных лидеров в своей правоте.

Ранее Путин рассказал о задании кораблей Украины попасть в территориальные воды России.