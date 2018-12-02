Путин: на аргументы России по Керченскому проливу сложно возразить
Президент России Владимир Путин заявил, что зарубежным лидерам сложно возразить на аргументы российской стороны по инциденту в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, он обсудил с иностранными лидерами на G20 хронологию развития ситуации.
Реклама
Он также добавил, что его коллеги спокойно отреагировали на это обсуждение.
Однако, Путин не уточнил, удалось ли ему убедить иностранных лидеров в своей правоте.
Ранее Путин рассказал о задании кораблей Украины попасть в территориальные воды России.