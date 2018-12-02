Встреча Трампа и Си Цзиньпина на G20 продлилась 2,5 часа

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Переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20 продлились около 2,5 часов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, детали встречи двух лидеров пока неизвестны.

Как отмечается, перед переговорами Трамп выразил надежду на то, что США и КНР удастся разрешить торговые противоречия на взаимовыгодной основе.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп может договориться о «торговом перемирии» с Китаем.