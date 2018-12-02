Путин о контактах с Порошенко: общаться сложно

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Президент России Владимир Путин заявил, что не отказывается от контактов с лидером Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Путина, его телефонный разговор с Порошенко не состоялся, но он не намерен прекращать «всякое общение».

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Он также отметил, что с Порошенко сложно общаться, так как «непонятно, о чем говорить».

Путин подчеркнул, что достигнутые между Москвой и Киевом договоренности не выполняются.

В пример президент России привел случай в Луганской области, где были достигнуты договоренности о решении конфликта.

Ранее сообщалось, что Путин напомнил о захваченных на Украине российских рыбаках.