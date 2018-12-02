Болтон объяснил Ушакову причины отмены встречи Трампа с Путиным

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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что объяснил помощнику президента России Юрию Ушакову причины отказа американского лидера Дональда Трампа от встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он передал Ушакову «ясный сигнал» от Трампа.

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Он также добавил, что речь идет об ответе на запрос Кремля по причинам отмены встречи двух лидеров.

Ранее сообщалось, что Путин прокомментировал отказ Трамп от встречи на саммите G20.