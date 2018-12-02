Мэй назвала продуктивным саммит G20
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что саммит G20, который прошел в Аргентине, оказался продуктивным. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы продемонстрировали твердую приверженность взаимодействию по целому ряду сфер, включая реформу Всемирной торговой организации», — сказала Мэй.
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Она также добавила, что участники саммита, в частности, обсудили борьбу с климатическими изменениями и укрепление глобального здоровья населения.
Ранее Мэй рассказала о будущем торговых отношений Британии после Brexit.