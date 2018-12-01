Путин назвал дату визита Абэ в Россию

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Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита G20 сообщил, что на переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ им удалось договориться о его визите в Россию в начале 2019 года, передает РИА «Новости».

Также Путин не исключил возможности того, что и сам в наступающем году совершит поездку в Японию.

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«Более того, мы договорились с премьер-министром, что он посетит Россию в начале следующего года. Но, может быть, и мне удастся побывать в Японии», — заявил Путин.

По его словам, стороны обсудили необходимость создания дополнительных механизмов взаимодействия, необходимость повышения уровня доверия с обеих сторон, расширения гуманитарных контактов и экономических связей.

Ранее Абэ заявил о намерении тщательно обсудить мирный договор с Россией.