Путин назвал дату визита Абэ в Россию
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита G20 сообщил, что на переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ им удалось договориться о его визите в Россию в начале 2019 года, передает РИА «Новости».
Также Путин не исключил возможности того, что и сам в наступающем году совершит поездку в Японию.
«Более того, мы договорились с премьер-министром, что он посетит Россию в начале следующего года. Но, может быть, и мне удастся побывать в Японии», — заявил Путин.
По его словам, стороны обсудили необходимость создания дополнительных механизмов взаимодействия, необходимость повышения уровня доверия с обеих сторон, расширения гуманитарных контактов и экономических связей.
Ранее Абэ заявил о намерении тщательно обсудить мирный договор с Россией.