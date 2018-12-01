Путин называл власти Украины «партией войны»

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Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита G20 назвал нынешние власти Украины «партией войны», передает РИА «Новости».

По его мнению, пока «партия войны» находится у власти на Украине, военные действия будут продолжаться.

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«Что меня особенно огорчает, это то, что анализ последних событий, связанных с этим инцидентом или провокацией в Черном море, и то, что мы видим на Донбассе — говорит о том, что действующее руководство Украины не заинтересовано в урегулировании этой ситуации вообще, а тем более мирными средствами», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Украина — близкая России страна, и потому ему небезразлично дальнейшее развитие событий.

«Посмотрим, как дальше будут развиваться события на Украине. Нам это небезразлично, потому что это близкая нам страна», — добавил Путин.

Ранее Путин рассказал о беседе с Трампом на G20.