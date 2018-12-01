Путин объяснил, зачем Британия сравнивает Россию с террористической организацией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/775/12078775/upload-RTS289RN-pic905-895x505-41361.jpg">

Президент России Владимир Путин заявил, что Великобритания сравнивает Россию с террористической организацией в расчете на получение дополнительных очков внутри страны от избирателей, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия вносит самый существенный вклад в борьбу с терроризмом.

Реклама

«Я думаю, что вот когда такие заявления делаются и происходят какие-то сравнения, ставится Россия в один ряд с какими-то террористическими группировками и так далее, мы давайте это оставим на совести тех, кто это говорит и делает», — заявил Путин.

Он допустил, что Россия «является страной номер один» в борьбе с терроризмом, а заявления Лондона продиктованы желанием показать избирателю жесткие позиции того или иного политика. Но это все делается в расчете, прежде всего, на получение дополнительных очков внутри своей собственной страны, считает Путин.

Ранее российский лидер рассказал о своей встрече с Трампом на G20.