В Кремле назвали темы переговоров Путина с саудовским принцем

<img src="//img.gazeta.ru/files3/727/12078727/RTS289S5-pic905-895x505-24239.jpg">

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили «на полях» саммита G20 нефтяную сферу, передает РИА «Новости».

Он отметил, что конкретных решений, в том числе по сокращению добычи в 2019 году, не было.

Реклама

«Договорились продолжить контакты по линии Минэнерго», — добавил Ушаков.

Ранее сообщалось, что Путин проводит переговоры с принцем Саудовской Аравии.