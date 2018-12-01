В Кремле назвали темы переговоров Путина с саудовским принцем
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили «на полях» саммита G20 нефтяную сферу, передает РИА «Новости».
Он отметил, что конкретных решений, в том числе по сокращению добычи в 2019 году, не было.
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«Договорились продолжить контакты по линии Минэнерго», — добавил Ушаков.
Ранее сообщалось, что Путин проводит переговоры с принцем Саудовской Аравии.