Путин проводит переговоры с принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на полях саммита G20, передает РИА «Новости».

Уточняется, что с российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и другие.

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Подробности переговоров пока неизвестны.

Накануне СМИ сообщили, что Владимир Путин и Мухаммед бин Салман поздоровались необычным способом на саммите G20.