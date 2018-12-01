Путин проводит переговоры с принцем Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на полях саммита G20, передает РИА «Новости».
Уточняется, что с российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и другие.
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Подробности переговоров пока неизвестны.
Накануне СМИ сообщили, что Владимир Путин и Мухаммед бин Салман поздоровались необычным способом на саммите G20.