Песков рассказал о желании Меркель помочь в разрешении инцидента в Азовском море
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным говорила о желании способствовать разрешению ситуации в Керченском проливе, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что слово «посредничество» при обсуждении проблемы не произносилось, оно, по мнению Пескова, в данной ситуации вряд ли возможно.
«Меркель говорила о своем желании способствовать разрешению этой ситуации, слова «посредничество» не произносилось. Да и вряд ли оно возможно, потому что здесь идет речь о нарушении государственной границы, о судебном разбирательстве и следственных действиях, которые ведутся в отношении нарушителей», — сказал Песков.
Он напомнил, что Путин уже не раз говорил, что «это а) провокация и б) провокация, спровоцированная и обусловленная предвыборной ситуацией на Украине».
Ранее в Кремле назвали темы переговоров Путина и Меркель на G20.