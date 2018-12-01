Песков рассказал о встрече Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20 в Буэнос-Айресе провели оперативную «сверку часов» по двусторонним отношениям, передает РИА «Новости».
Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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«Объем текущих конкретных проектов настолько велик, что требует достаточно частого общения двух глав государств», — сказал он.
Он добавил, что Владимир Путин говорил о необходимости более энергичных мер по выполнению турецко-российских договоренностей по сирийскому Идлибу.