В Кремле назвали темы переговоров Путина и Меркель на G20

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на рабочем завтраке в Буэнос-Айресе подробно обсудили ситуацию в Сирии, передате РИА «Новости».

По его словам, диалог по поводу ситуации в Сирии был достаточно продолжительным и подробным, а по его итогам появилась надежда на формирование конституционного комитета в стране.

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Он добавил, что стороны также обсудили инцидент в Керченском проливе и ситуацию с задержанными украинскими моряками.

«Затрагивалась эта тема. На что Путин разъяснял, что речь идет о решении суда, о следственных действиях, поэтому на это уйдет определенное время», — сказал Песков.

Ранее Песков подтвердил контакт Путина и Трампа на G20.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.