В Кремле рассказали о контакте с США после отмены встречи Путина и Трампа

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Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что представители администрации Белого дома выходили на контакт с администрацией Кремля после отмены встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

По его словам, стороны решили продолжать диалог двух стран.

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Он также уточнил, что инициативу об установлении таких контактов проявила американская сторона.

«Мы выразили сожаление, что (Путину и Трампу на саммите) не удалось обстоятельно поговорить… Посмотрим, как дальше будут строиться планы», — отметил Ушаков.

При этом он не смог назвать конкретные сроки, когда можно будет говорить о подготовке к встрече лидеров.

Ранее Трамп рассказал, когда встретится с Путиным.