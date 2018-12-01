В Кремле ответили на вопрос о визите Ким Чен Ына в Россию

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва пока не получила ответа от КНДР на приглашение северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну посетить страну. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом Ушаков напомнил, что Москва передавала северокорейскому лидеру приглашение посетить Россию в удобное для него время.

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«Пока нет», — ответил Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у северокорейского лидера уже есть приглашение в Россию.