Путин начал рабочий день завтраком с Меркель без прессы

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Президент России Владимир Путин начал второй день на саммите «Большой двадцатки» рабочим завтраком с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, передает РИА «Новости».

Сообщается, что Меркель приехала к Путину в отель.

Как отмечается, российский лидер тепло поприветствовал коллегу, а также поинтересовался ее планами на G20.

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Подчеркивается, что завтрак прошел без прессы.

Уточняется, что на рабочем завтраке с российской стороны присутствовали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помощник российского лидера Юрий Ушаков и шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш.

С германской — глава Федерального ведомства печати и информации, пресс-секретарь Ангелы Меркель Стеффен Зайберт, советник Федерального канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и глава департамента экономики, финансов и энергетической политики в ведомстве федерального канцлера, шерпа ФРГ на G20 Ларс-Хендрик Рёллер.

Ранее сообщалось, что на саммите G20 состоится отмененная встреча Меркель с президентом США Дональдом Трампом.

«Газета.Ru» следит за ходом саммита в режиме онлайн.