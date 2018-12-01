Путин начал рабочий день завтраком с Меркель без прессы
Президент России Владимир Путин начал второй день на саммите «Большой двадцатки» рабочим завтраком с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, передает РИА «Новости».
Сообщается, что Меркель приехала к Путину в отель.
Как отмечается, российский лидер тепло поприветствовал коллегу, а также поинтересовался ее планами на G20.
Подчеркивается, что завтрак прошел без прессы.
Уточняется, что на рабочем завтраке с российской стороны присутствовали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помощник российского лидера Юрий Ушаков и шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш.
С германской — глава Федерального ведомства печати и информации, пресс-секретарь Ангелы Меркель Стеффен Зайберт, советник Федерального канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и глава департамента экономики, финансов и энергетической политики в ведомстве федерального канцлера, шерпа ФРГ на G20 Ларс-Хендрик Рёллер.
Ранее сообщалось, что на саммите G20 состоится отмененная встреча Меркель с президентом США Дональдом Трампом.
«Газета.Ru» следит за ходом саммита в режиме онлайн.