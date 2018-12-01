В МИД Германии Буша-старшего назвали другом страны

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Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас прокомментировал известие о смерти 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Свое обращение он разместил в твиттере.

Он подчеркнул, что Буш-старший сыграл важную роль в истории Германии.

«В 1989 году, когда блоки начали расшатываться, и многолетняя конфронтация стала рушиться, Джордж Буш смело воспользовался шансом положить конец холодной войне. Он является архитектором немецкого единства. Мы скорбим о потере великого государственного деятеля и друга Германии», — написал Маас.

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Джордж Буш-старший скончался на 95-ом году жизни.

Ранее сообщалось, что Тереза Мэй рассказала об этике Буша-старшего.