Тереза Мэй рассказала об этике Буша-старшего
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования в связи со смертью бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, назвав его «истинным другом Великобритании», передает РИА «Новости».
«Этика общественной службы Джорджа Буша-старшего была путеводной нитью его жизни и примером для нас всех», — заявила Мэй.
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Британский премьер также подчеркнула, что Буш-старший обеспечил мирное завершение «холодной войны» и сделал мир более безопасным место для будущих поколений.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в своих соболезнованиях напомнил о позиции Буша-старшего по Европе.