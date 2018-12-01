Горбачев отметил вклад Буша-старшего в прекращение холодной войны

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев направил семье бывшего президента США Джорджа Буша-старшего соболезнования в связи с его смертью, заявил представитель «Горбачев-фонда» Павел Палажченко, передает РИА «Новости».

«Михаил Сергеевич выразил соболезнования, отметил вклад Джорджа Буша-старшего в прекращение холодной войны и гонки ядерных вооружений, а также направил соболезнования его семье и родным через посольство США», — сказал Палажченко.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Билл Клинтон и бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон выразили соболезнования в связи со смертью Буша-старшего.