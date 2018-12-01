Трамп вместе с Меланьей прокомментировали смерть Буша-старшего
Президент США Дональд Трамп и первая леди США Меланья Трамп выразили свои соболезнования в связи со смертью бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Текст заявления был опубликован в твиттере главы государства.
«Меланья и я присоединяемся к скорбящей нации, чтобы оплакать потерю бывшего президента Джорджа Буша-старшего, который умер прошлой ночью», — говорится в тексте обращения.
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Супруги отметили, что преданность стране и обезоруживающая острота ума бывшего президента вдохновили поколения американцев на службу государству и выразили восхищение стремлению Буша-старшего «всегда устанавливать планку повыше».