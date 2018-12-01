CNN узнал, почему Коэн пошел на сделку со следствием

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Бывший адвокат президента США Майкл Коэн пошел на сделку со следствием, перестав надеяться на помилование со стороны американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в апреле текущего года советники Трампа пообещали Коэну, что президент его защитит.

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Как отмечается, Коэн перестал верить в свое «помилование» после того, как Трамп начал дистанцироваться от адвоката в своих выступлениях.

При этом адвокат Трампа Рудольф Джулиани опроверг информацию CNN.

Джулиани подчеркнул, что Трамп ничего не обещал Коэну.

Ранее сообщалось, что Коэн признал вину в даче ложных показаний по «российскому делу».