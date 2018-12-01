Климкин пригрозил закрыть порты Украины для российских судов

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что власти страны могут закрыть ряд украинских портов для российских судов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Киев обсуждает несколько вариантов действий после инцидента в Керченском проливе.

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Он также добавил, что закрытие портов для судов из России является «одним из варинтов».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Украины геноцидом против своего народа.