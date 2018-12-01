Песков сделал заявление по «российскому делу» США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дискуссии, идущие в США по «российскому делу», контрастируют с реальностью. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Они насколько контрастируют с реальностью, с тем, что было на самом деле, просто можно даваться диву», — сказал Песков.
Реклама
Он также добавил, что речь идет о дискуссиях, которые ведутся в США по «российскому делу».
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп стал центральной фигурой расследования по «российскому делу».